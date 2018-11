Rijkswaterstaat: schade aan Oosterscheldekering valt mee

"De pijler en draagbalk hebben wat betonschade, maar heel erg is het niet", vertelt woordvoerder Ilze Rokven. "We zullen nog een paar testen doen, maar ook de schuiven lijken onbeschadigd."

Baggerschip tegen Oosterscheldekering (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk bij Vrouwenpolder - waarbij niemand gewond raakte - zag er aanvankelijk ernstig uit. Het schip voer rond 05.00 uur recht tegen een pijler aan de binnenzijde van de kering aan en liep daarbij grote schade op.

Over de kosten voor reparatie van de Oosterscheldekering laat Rijkswaterstaat zich niet uit. "Het is veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Bovendien kunnen we de kosten verhalen op de veroorzaker."

Oorzaak

Over de oorzaak van het ongeluk is vooralsnog niets bekend. Na bijna drie uur kon het schip dankzij het opkomende tij loskomen van de pijler. Het baggerschip voer vervolgens op eigen kracht naar de haven van Neeltje Jans.

