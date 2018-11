'Ik ben even dood geweest, maar de AED bracht me weer tot leven'

"Het was maandag eind juni in 2015, ik had die dag een gesprek met de burgemeester en tijdens dat gesprek viel ik flauw. De bedrijfshulpverlening was direct ter plaatse en wisten hoe ze de AED moesten gebruiken. Binnen 3 minuten en 46 seconde was ik weer bij zinnen", vertelt Steinbusch. Dat is volgens hem maar goed ook, want na zes minuten zou het zuurstoftekort volgens artsen schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de hersenen.

Binnen 500 meter

Voor Steinbusch is het daarom van groot belang dat er genoeg AED's binnen handbereik hangen. "De Hartstichting heeft aangegeven dat AED's in woongebieden binnen een bereik van 500 meter moeten hangen. En daar vind ik dat iedere gemeente aan moet voldoen, daar moet je als inwoners op kunnen vertrouwen dat die apparaten beschikbaar zijn", zegt Steinbusch.

De apparaten kosten tussen de 2000 en 2500 euro per stuk. "Dat zou een bedrag moeten zijn wat de gemeenten moeten kunnen opbrengen voor de veiligheid van de inwoners", vindt de gemeentesecretaris.

Een plattegrond van Veere met daarin de 24/7 bereikbare AED’s. (foto: Gemeente Veere)

Toch moet er altijd iemand in de buurt zijn die hulpdiensten kan waarschuwen en een AED kan halen. "Als je alleen bent en je krijgt een hartstilstand, dan kan er een AED in de buurt hangen, maar je kunt het niet alleen bedienen. Dus het hangt ook af van toeval, in mijn situatie waren ze er heel snel bij", vertelt Steinbusch.

Makkelijk te bedienen

In het geval van Steinbusch was het de bedrijfshulpverlening die de AED bediende, maar de gemeentesecretaris is het apparaat heel gemakkelijk te bedienen. "Er zit een luidspreker in en zodra je de AED aanzet geeft een stem aanwijzingen met wat je moet doen. Iedereen zou het dus kunnen gebruiken", aldus Steinbusch.

