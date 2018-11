Ruim zevenhonderd euro per maand erbij voor gemeenteraadslid in Noord-Beveland

Vergadering in de gemeente Noord-Beveland (foto: Omroep Zeeland)

De verhoogde raadsvergoeding voor kleinere gemeenten bedraagt vanaf nu officieel 958,91 euro. Daarmee komt de zogenoemde raadsvergoeding op dezelfde hoogte als die van gemeenten tot 40.000 inwoners.

De grootste klapper maken raadsleden in de gemeente Noord-Beveland. Ze gaan van 250 euro naar 959 euro per maand. Tot deze wijziging vielen de dertien raadsleden in de laagste categorie door het inwonertal van onder de achtduizend.

Eerder bedroeg de vergoeding van raadsleden van kleinere gemeenten (tot en met 24.000 inwoners) tussen de 251 en 618 euro per maand. Gemiddeld besteden raadsleden zo'n zestien uur per week aan hun raadswerk. De meesten hebben hiernaast betaald werk.

Volgens verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren is het werk van raadsleden heel belangrijk voor de democratie. "Ook raadsleden van kleinere gemeenten zoals Terschelling, Tubbergen en Tholen steken vaak veel tijd in contact met inwoners en bedrijven, werkbezoeken en het controleren van hun colleges. Met een hogere vergoeding blijft het raadswerk in kleinere gemeenten aantrekkelijk."

Waarom Tholen?

Overigens is - in dit specifieke geval - het noemen van de gemeente Tholen als voorbeeld voor een kleinere gemeente opvallend. Want met de ruim 25.000 inwoners gaat er juist voor de raadsleden in deze gemeente niets veranderen. Ze behouden hun huidige vergoeding van 959 euro.