'Jaloers op GOES? Ja, daar gaat het goed en hier niet zo.'

'We hebben veel duels verloren waar we een punt hadden moeten hebben", vertelt Karelse. "Maar het gaat om doelpunten maken en daar hebben we moeite mee."

Vlissingen heeft zestien doelpunten gemaakt in tien wedstrijden. De meeste werden gescoord door Abdoe Abdenbi, die negen keer trefzeker was. Abdenbi was tegen Baronie verre van fit (rugklachten), maar speelde wel de hele wedstrijd mee.

Pattinama zonder goals

Vlissingen leunt momenteel veel op de goals van Abdenbi. Ook al omdat aanvoerder Josimar Pattinama nog niet gescoord. "Ik maak me er niet druk om", aldus de spits die drie jaar geleden meer dan dertig goals voor Vlissingen maakte.

"Ik ben belangrijk voor het team met assists en als ik weer ga scoren, hoop ik dat we plaatsjes op de ranglijst stijgen."

stand Hoofdklasse B na het uit competitie nemen van Papendorp (foto: Omroep Zeeland)

Degradatievoetbal

Op de nieuwe ranglijst in de Hoofdklasse B (zie boven) staat Vlissingen op de dertiende plaats. Papendorp is door de KNVB uit competitie genomen. Alle resultaten van die ploeg (Vlissingen won met 5-0) zijn geschrapt.

"Het zit dicht bij elkaar, maar we moeten wel wedstrijden gaan winnen. Want als je bij de onderste drie ploegen staat, speel je degradatievoetbal", aldus Karelse.

Jaloers

Karelse heeft een contract bij Vlissingen tot het einde van volgend seizoen. Eerder werkte hij bij GOES dat de weg naar boven heeft ingezet en in de Derde Divisie speelt. Had Karelse niet beter bij de Bevelandse club kunnen blijven? "Nou, GOES wilde niet mij mij verder hoor", pareert Karelse gelijk de vraag. "Maar GOES heeft een prima ploeg met veel talent en jonge gasten. Als je vraagt: ben je daar jaloers op? Ja, dat ben ik. Het gaat daar goed en hier niet zo."