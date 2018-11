Rutte ontvangt Vlaamse collega in Middelburg voor politieke top

Het is de vierde keer dat een Nederlands-Vlaamse top plaats vindt. Tijdens de vorige top, twee jaar geleden in Gent, stond in het teken van twee Zeeuwse onderwerpen: het toenmalige plan voor de Gents-Zeeuwse havenfusie en het project Smart Delta Resources. In dat project werken bedrijven samen om de CO2-uitstoot te verminderen en elkaars reststoffen te hergebruiken als grondstof, circulaire economie dus.

Ondertekend

Daarover gaat het nu ook tijdens deze top, want naast de Gentse en Zeeuwse havenbedrijven sluit nu ook de Belgische provincie Oost-Vlaanderen zich bij dat project aan. Daartoe wordt vanavond een verklaring ondertekend.

Aan het project Smart Delta Resources doen elf grote bedrijven mee; ArcelorMittal, Cargill, Engie Electrabel, DOW Benelux, ICL-IP, LambWeston, Sabic, Suiker Unie, Trinseo, Yara en Zeeland Refinery. En daarnaast wordt het ondersteund door de grensoverschrijdende fusiehaven North Sea Port en de provincies Oost Vlaanderen en Zeeland.

Relatie verbeteren

De top tussen Rutte en Bourgeois is bedoeld om de relatie tussen Nederland en Vlaanderen te verbeteren. Die relatie bekoelde een aantal jaar geleden door de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Ondanks eerdere afspraken met Vlaanderen, wilde Nederland de polder in de buurt van het Land van Saeftinghe toch niet onder water zetten om te dienen als natuurcompensatie,

