Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De meest voorkomende achternaam in Terneuzen is... Hamelink

Hamelink is de meest voorkomende achternaam in Terneuzen. Places Nieuws heeft aan de hand van Telefoonboek.nl een top twintig gemaakt van de meest voorkomende achternamen in Terneuzen. Op plaats twee staat Dieleman.

Binnenstad Terneuzen, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) Hamelink is een afleiding van de Germaanse voornaam Amalrik, waarvan het eerste deel 'strijdlustig' betekent en het tweede 'heerser'. De naam Dieleman is afgeleid van de Germaanse voornaam Theudilo, wat dapper of machtig onder het volk betekent. Slechts zes van de namen in de top twintig staan ook in de landelijke top twintig. Top twintig achternamen in Terneuzen Positie Naam 1. Hamelink 2. Dieleman 3. Jansen 4. Velde 5. Jonge 6. Bakker 7. Dekker 8. Meijer 9. Verhelst 10. Vos 11. Visser 12. Bruijne 13. Maas 14. Zeeuw 15. Meeusen 16. Scheele 17. Dees 18. Hooft 19. Faas 20. Putter