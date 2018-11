Drie Pagadders al na één nacht vernield

Één van de dertien pagadders in Hulst. (foto: Omroep Zeeland)

De pagaddertjes staan verstopt langs een wandelroute van zo'n vier kilometer en vertellen bezoekers van Hulst meer over het vestingsverleden van de stad. De verdwenen beeldjes waren afgebroken, maar zijn inmiddels weer teruggevonden. De route kan nog wel gelopen worden zolang de beeldjes niet teruggeplaatst zijn, omdat bij elke pagadder een plaatje met QR-code staat.

Diep teleurgesteld

De gemeente Hulst is diep teleurgesteld en heeft aangifte gedaan van vandalisme. Het dertiental wordt zo snel mogelijk weer compleet gemaakt en de gemeente onderzoekt of er aanpassingen nodig zijn. Hulstenaren is gevraagd extra op de nieuwe inwonertjes te passen.

