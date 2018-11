Door de bomen het bos weer zien: meer dan duizend bomen verdwijnen in het Veerse Bos

De bomen in het Veerse Bos zijn na de Tweede Wereldoorlog geplant langs de kreken die ontstonden door het onder water zetten van Walcheren in 1944. "Het gaat om de bomen in het oostelijke deel van het bos", legt boswachter Karel Leeftink uit. "Bij de grote kreek. Het andere gedeelte komt wellicht later nog aan de beurt."

Nesten

Op dit moment is het bos kleurrijk groen, blauw en oranje gestippeld. Bomen met een oranje stip zijn in de meerderheid. "Die bomen worden gekapt. Ook bomen met een groene stip moeten weg. Blauwe stippen betekent dat er roofvogelnesten, spleten voor vleermuizen of gaten van spechten in zitten, die proberen we zoveel mogelijk te behouden."

Een verjongingskuur voor het bos Bij dunning wordt een groot aantal bomen verwijderd om ruimte te maken voor de groei van 'buurbomen'. Niet alleen goed voor de zogenoemde 'toekomstbomen', ook andere planten en struiken krijgen meer ruimte en licht en kunnen zich zo verder ontwikkelen. Door het scheppen van open plekken, wordt het bos ook aantrekkelijker voor bepaalde diersoorten, zoals de ree, zangvogels en roofvogels. Het bos krijgt zo de kans zich te verjongen, zodat het ook op termijn sterk en gezond blijft.

Het is een hele klus. Eerst zijn de bomen geselecteerd, de komende maanden worden ze weggehaald. Veelal met een velmachine, maar er komt ook veel handwerk bij kijken. Het meeste hout wordt weggehaald, maar zo'n tien tot vijftien procent blijft liggen.

Bomen moeten sneuvelen om ruimte te maken voor andere planten en bomen en meer licht te creëren. (foto: Omroep Zeeland)

"Daardoor ziet het er in het begin wat veldslagachtig uit", zegt Leeftink. "Dood hout heeft echter een functie als voedingsbron voor organismen als paddenstoelen en zorgt voor onderdak. Bovendien wordt het al heel snel weer overwoekerd en in de natuurlijke kringloop opgenomen."

Essentaksterfte

De bomen worden niet alleen gekapt om het bos te verjongen en meer ruimte te creëren, ook de essentaksterfte speelt een rol. Door deze agressieve schimmelziekte verzwakken de essen en leveren ze een gevaar op voor de veiligheid. Het merendeel van de essen langs wegen en paden wordt daarom verwijderd.

Kleurrijke stippen markeren de bomen in het Veerse Bos. (foto: Omroep Zeeland)

Staatsbosbeheer wil uiterlijk in maart klaar zijn met de klus. "Als het broedseizoen begint stoppen we", zegt Leeftink. Of de klus echt zolang gaat duren, hangt af van het weer. Delen van het bos zijn door de werkzaamheden van tijd tot tijd niet toegankelijk.