Minister drukt op knop, samenwerkingsplatform een feit

De stroomgoot is één van de concrete vormen van samenwerking van het nieuwe platform. In dit geval tussen onderzoekinstituut Nioz en de HZ. Met de stroomgoot wordt onderzocht hoe bijvoorbeeld organismen als mossels reageren als hun leefomgeving verandert. "Deze fundamentele kennis is van belang voor de Deltaregio van Vlaanderen en Nederland, maar ook wereldwijd", aldus Tjeerd Bouma van de HZ.

Zeewier in zonnebrandcrème

Er waren zo'n twintig demonstraties te zien op het gebied van onder andere wind- en getijdenenergie, waterzuivering, biobased producten en verschillende praktische toepassingen van zeewier. Zo was er chocola gemaakt van zeewier en zijn er ideeën om zeewier in bijvoorbeeld zonnebrandcrème te gebruiken.

Door klimaatverandering verandert de Vlaams-Nederlandse Delta. Denk bijvoorbeeld aan meer verzilting en langere periodes van droogte. Die zullen invloed hebben op veiligheid, natuur en welvaart in de regio. Daarom is het samenwerkingsplatform opgericht. In dat platform werken Vlaamse en Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen samen aan die vraagstukken.

Nieuw onderzoekscentrum

De demonstraties waren in het nieuwe pand van de HZ. Dat is voor 16,5 miljoen verbouwd en huisvest verschillende opleidingen van de HZ. Het is de bedoeling dat in 2020 het Joint Research Centre hier komt, een onderzoekslaboratorium van HZ en het University College Roosevelt. Dat gaat ruim 20 miljoen kosten.

Later ging Van Nieuwenhuizen ook naar de Nederlands-Vlaamse top in Middelburg waar onder meer over samenwerking in onderwijs in Nederland en Vlaanderen is gesproken.

