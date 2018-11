Minister opent HZ in Middelburg officieel

Minister opent officieel HZ-pand in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het pand is voor 16,5 miljoen verbouwd en huisvest verschillende opleidingen van de HZ.



Het is de bedoeling dat ook het in 2020 het Joint Research Centre hier komt, een onderzoekslaboratorium van HZ en het University College Roosevelt. Dat gaat ruim 20 miljoen kosten.



Daarna woonde Van Nieuwenhuizen het evenement Slimme Delta Oplossingen bij. Daar wordt gesproken over de toegenomen kwetsbaarheid van de Vlaams-Nederlandse Delta door de klimaatverandering.

