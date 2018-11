Scheepsspotters zitten eerste rang op luxe plek

Nieuwe spotplek geopend, panoramafoto (foto: Omroep Zeeland)

De spotters kijken met één oog naar de opening en met het andere naar het gigantische schip dat precies op het officiële moment voorbij komt varen. "400 meter lang, 59 meter breed. Ik ga er snel een paar foto's van maken." Rinie de Jonge heeft als één van de initiatiefnemers net de fles champagne tegen de container gegooid voor de opening, maar gaat daarna direct foto's nemen van de gigant.

"Hier komen ze het dichtst langs de kust. Het is een unieke plek, omdat ze zo dichtbij voorbij varen."" Rinie de Jonge, initiatiefnemer

De container voor spotters is twee keer zo groot geworden. Eerst stond er één van zes meter breed, de nieuwe is nu twaalf meter en vooral een stuk luxe, met foto's van loodsschepen aan de binnenkant. Zo hebben de spotters een beschutte plek voor als het wat minder weer is.

Nieuwe spottersplek geopend (foto: Omroep Zeeland)

De spotplek aan de dijk bij Ritthem is tot stand gekomen met medewerking van Multraship, het Waterschap en de gemeente Vlissingen. Rinie de Jonge uit Middelburg is één van de spotters die zich hard heeft gemaakt voor het nieuwe onderkomen. "Wanneer zoiets er niet staat is het bijna niet te doen om een mooie foto te maken. En het is hier hartstikke gezellig. Een soort café is het soms, maar dan zonder bier."