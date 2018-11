Beveiligers en controles bij bezoek voorman Vlaams Belang in Nieuwdorp

Politie bij de bijeenkomst van Filip Dewinter (foto: Omroep Zeeland)

Mensen moesten zich een week van te voren aanmelden voor de bijeenkomst in Nieuwdorp. En ook achter de schermen was er veel werk verricht om de politieke leider van Vlaams Belang naar Zeeland te krijgen. Politiek voorman Peter van Dijk van de PVV Zeeland heeft verschillende gesprekken gehad met de politie, burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele en de eigenaar van Landlust in Nieuwdorp. "We hebben zelfs besproken wat we moeten doen bij eventuele bomaanslagen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

Mikpunt

Volgens Filip Dewinter is het spijtig dat het nodig is. "Wanneer men discussie voert over de islam, dan is men het mikpunt met alle gevolgen van dien." De politiek leider van Vlaams Belang kan zich hier vrijer bewegen dan in België. Daar heeft hij een tijd persoonlijke beveiliging gehad.

Peter van Dijk is vereerd over het bezoek van Filip Dewinter aan de Zeeuwse afdeling. "Het is toch een tot de verbeelding sprekende persoon en het is iemand die voor een groot gedeelte hetzelfde gedachtegoed heeft." Hij hoopt in de toekomst nauwer samen te werken met de Belgische partij op het gebied van kwesties rond de grensregio's en grensoverschrijdende politiek.

Islamisering

Filip Dewinter sprak drie kwartier voor de achterban van de PVV over maar één onderwerp, de islamisering van Nederland en dus ook van Zeeland. Volgens de politiek leider valt het in de provincie nog wel mee, maar moet ook hier worden opgepast. "Zeeland moet Zeeland blijven en niet een soort Antwerpen met z'n islamisering. Dat is maar een half rijden hier vandaan."

