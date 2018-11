Deel dit artikel:













'Studenten uit heel de wereld naar HZ voor kennis over water'

De HZ is over vijf jaar dé hogeschool voor iedereen die iets wil leren over waterkwaliteit, waterveiligheid, de beschikbaarheid van water, energie en water en voeding en water. Dat zegt Willem den Ouden, dean van de Delta Academy van de HZ. Maandag werd bekend dat de HZ, met Scalda (MBO), het University College Roosevelt (UCR) en de maritieme onderzoeksinstituten NIOZ en WMR in Yerseke, gaat samenwerken met de universiteit in Gent. Zo gaan ze samen nieuwe opleidingen opzetten.

Studenten in een collegezaal (archieffoto) (foto: ANP) Den Ouden is verheugd over de nieuwe samenwerking met de universiteit van Gent en verwacht daar ook veel van. "Er zit enorm veel kennis in Gent en zoveel goede hoogleraren die allemaal aanvullend kunnen zijn bij dingen die we op bescheiden niveau hier ook al aan het doen zijn. Dat is echt geweldig." Gespecialiseerde Hogeschool Volgens de dean leidt de nieuwe band met Gent er toe dat de HZ een gespecialiseerde hogeschool wordt op verschillende gebieden van water, zoals de kwaliteit en veiligheid van water. " We blijven ook verpleegkundigen en leerkrachten voor het basisonderwijs opleiden, maar we zullen ook een hele gespecialiseerde school worden op het gebied van onder meer waterkwaliteit en waterveiligheid." Ook verwacht hij veel van zijn internationale studenten. "Er zitten nu 36 verschillende nationaliteiten hier op school. Studenten uit Qatar, de Filipijnen en Indonesië nemen de hier opgedane kennis ook mee terug naar hun land. Zo krijgt Zeeland een mondiale functie." Dean Den Ouden van de HZ over samenwerking met de Universiteit van Gent