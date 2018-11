Rutte en Bourgeois: Meer samen doen over de grens

De landen tekenden verschillende overeenkomsten. Zo gaat het Zeeuwse middelbaar en hoger onderwijs in Zeeland samenwerken met de universiteit in Gent om nieuwe technische opleidingen op te zetten. Ook heeft Oost-Vlaanderen zich aangesloten bij de Smart Delta Resources, voor de uitwisseling van restafval en restenergie tussen bedrijven.

Aansluiting

Bourgeois noemde de aansluiting van een grensoverschrijdende pijpleiding tussen staalbedrijf Arcelor Mittal in Zelzate en chemiebedrijf Dow in Terneuzen als een voorbeeld, waar de twee landen beter met elkaar moeten samenwerken. "Daar moeten vergunningen voor worden verleend, aan beide kanten van de grens. Maar ook bij een grensoverschrijdende spoorverbinding moeten we kijken of we kunnen komen tot een gezamenlijke aanpak." Bourgeois doelde daarmee onder meer op een treinverbinding tussen Gent en Terneuzen, niet alleen voor goederen, maar ook voor passagiers.

Relatie

Het is de vierde keer dat de top tussen Nederland en Vlaanderen plaatsvindt. De top is bedoeld om de relaties tussen Nederland en Vlaanderen te verbeteren, nadat die een aantal jaar geleden vertroebeld waren geraakt door de meningsverschillen over de ontpoldering van de Hedwigepolder.