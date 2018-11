Omwonenden vrezen overlast nieuwe huisartsenpost Middelburg

Impressie nieuwe huisartsenpost Middelburg (foto: Maron Healthcare)

Omwonenden vrezen vooral overlast te hebben van de verhoogde verkeersdruk, het geluid van dichtslaande autodeuren en het spoedverkeer van patiënten die met een ambulance van de huisartsenpost naar ziekenhuis worden gebracht.

Centrale ligging

De huisartsenpost is in de avonden en 's nachts open voor spoedhuisartsenzorg. De HAP zit nu nog in Vlissingen, maar verhuist in 2019 naar Middelburg vanwege de meer centrale ligging. Dit verkort niet alleen de reistijd voor de meeste inwoners van Walcheren naar de HAP, maar patiënten die worden doorverwezen zijn vanaf de nieuwe locatie ook sneller in het ziekenhuis in Goes.

Toeristen

De initiatiefnemers roepen omwonenden in een brief op de gemeente te bellen of mailen met hun bezwaren. Ze wijzen erop dat de HAP straks een compleet eerstelijns gezondheidscentrum wordt, met twee huisartsenmaatschappen en hun assistenten, een apotheek, fysiotherapie, een tandarts en een diëtiste. "Er komen zo'n veertig mensen te werken en er komt een parking met zeventig plaatsen. Bovendien kunnen tussen 18 's avonds en 8 uur 's morgens niet alleen alle inwoners van Walcheren maar ook toeristen er terecht voor eerste hulp", zegt omwonende Dennis Kaptein.

Stukje opschuiven

Het gezondheidscentrum is gepland op een stuk grond bij de molen aan de Veerseweg. Kaptein vindt dat veel te dicht bij de bestaande woningen. De tegenstanders zien graag dat de HAP een stukje opschuift, naar een perceel bij het onlangs gebouwde tankstation, aan de rand van een bedrijventerrein. Daar zal de overlast voor omwonenden een stuk kleiner zijn, verwachten ze.