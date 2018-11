'Gelukkig hoef ik niet meer elke week naar Rotterdam met mijn zieke lijf'

"Ik was altijd een dag kwijt", zegt Tom van Gelderen uit Goes. Zijn reistijd nu: tien minuten. Rotterdamse longartsen komen nu naar hun twintig Zeeuwse patiënten toe. Ze krijgen nu hier hun infusen met medicijnen en kunnen hier op spreekuur bij hun Rotterdamse arts.

Zeeuwse longartsen

De immunotherapie wordt gegeven in samenwerking met Zeeuwse longartsen. Het is de bedoeling dat die de behandelingen over een paar maanden overnemen. "We hebben nu binnen de longoncologie al veel overlegmomenten met elkaar", zegt longarts Keetie van Loenhout van het ADRZ. Daar komt straks de immunotherapie bij.

Tom van Gelderen uit Goes krijgt immunotherapie (foto: Omroep Zeeland)

"Ik had al dood moeten zijn", zegt Fedde Pieterse uit Goes. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij nog een jaar te leven had. Er was bijnierkanker met uitzaaiingen geconstateerd. "Maar ik ben er nog. Ik ga nog poolen en doe nog van alles eigenlijk."

Minder belastend

Hij is een van de patiënten waarbij de nieuwe immunotherapie aanslaat. Hij heeft geluk, want niet bij alle patiënten werkt deze behandeling. Dat de therapie nu in Goes wordt gegeven, maakt de hele behandeling minder belastend omdat de reis naar en van Rotterdam vervalt.

Fedde Pieterse uit Goes (foto: Omroep Zeeland)

Wat is immunotherapie? Immunotherapie is een behandeling met medicijnen die het eigen afweersysteem aanzet om kankercellen beter te herkennen en op te ruimen. Zonder deze medicijnen herkent het eigen afweersysteem de kankercellen wel, maar komt niet in actie. De kankercellen lijken te veel op lichaamseigen cellen of kankercellen geven stoffen af die het afweersysteem verzwakken, waardoor het eigen afweersysteem ze zonder medicijnen niet uit de weg kan ruimen. De medicijnen zorgen ervoor dat eiwitten die de kankercellen beschermen, worden afgeremd. Hierdoor kunnen kankercellen wel worden opgeruimd. Immunotherapie is een nieuwe behandeling. De eerste immunotherapie voor longkankerpatiënten werd in 2015 in Europa toegelaten. Een tweede middel is sinds 2017 beschikbaar. Afgelopen zomer kwam er een derde medicijn bij.

Het was nogal ingewikkeld om de immunotherapie in Goes beschikbaar te maken. De patiënten staan onder behandeling van specialisten in Rotterdam, maar kunnen in Goes onder supervisie van Zeeuwse artsen de immunotherapie krijgen. Van wie is de patiënt dan eigenlijk en wie krijgt welke kosten vergoed? Dankzij de goede relaties en het 'vertrouwen in elkaar' konden daar onderlinge afspraken over worden gemaakt.

Twee patiëntendossiers

Het patiëntendossier was ook een hoofdbreker. Ziekenhuizen mogen namelijk niet bij elkaar in de systemen meekijken vanwege privacywetgeving. "Dus als je een patiënt ziet, heb je twee patiëntendossiers; een van het Erasmus MC en een van het ADRZ", zegt longarts en afdelingshoofd Joachim Aerts van het Erasmus MC. "Dat betekent dus dat je twee computers en twee systemen tegelijk open moet hebben staan."

Artsen werken noodgedwongen met twee patiëntendossiers (foto: Omroep Zeeland)

De ziekenhuizen tuigen op deze manier gezamenlijke behandeltrajecten op, waarbij patiënten zowel in het Erasmus MC komen voor de zeer specialistische zorg en tegelijk in het ADRZ voor alles wat daar mogelijk is. De nadruk ligt momenteel bij behandelingen van kankerpatiënten. Zij reizen nu veel naar Rotterdam. De ziekenhuizen bekijken of er meer delen van die behandelingen naar Goes kunnen worden verplaatst.

Ziekenhuis ADRZ hoopt volgend jaar klaar te zijn om beenmergpatiënten meer behandelingen te kunnen aanbieden in Goes. Daar wordt binnenkort geïnvesteerd in kamers met speciale luchtbehandeling.