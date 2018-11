Zeeland Wordt Wakker: kankerpatiënten, Vlaamse politici en protest huisartsenpost

(foto: Omroep Zeeland)

Kankerpatiënten

Door de intensieve samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam kan ziekenhuis ADRZ in Goes nu ook immunotherapie aanbieden. Kankerpatiënten uit Zeeland hoeven nu niet meer twee keer in de week naar Rotterdam, maar kunnen voortaan in Goes terecht.

Filip Dewinter in Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

Vlaamse politici

De Vlaamse premier Geert Bourgeois en de nationalistische Vlaamse politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) waren los van elkaar op bezoek in Zeeland. Het bezoek van Dewinter aan de afdeling Zeeland van de PVV was omgeven met veiligheidsmaatregelen. Bourgeois sprak met premier Mark Rutte over een betere samenwerking tussen ons land en Vlaanderen.

Impressie nieuwe huisartsenpost Middelburg (foto: Maron Healthcare)

Huisartsenpost

Er is protest tegen de voorgestelde nieuwe plek voor de huisartsenpost (HAP) op Walcheren. Een groep bewoners van de Middelburgse wijken Veerse Poort en Nieuw-Middelburg vindt dat dit nieuwe eerstelijns gezondheidscentrum te dicht bij hun woningen komt en zijn bang voor verkeershinder en parkeeroverlast. Ze pleiten voor een locatie een stukje verderop, aan de rand van een bedrijventerrein.

(foto: Desiree Hoondert )

Weer

Er trekt wat bewolking over de provincie vandaag, maar daar prikt de zon regelmatig doorheen. Het blijft droog en met maximaal 18 graden wordt het warm voor deze tijd van het jaar.