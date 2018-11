Twee gewonden bij ongeval Ritthem

Bij het ongeluk vielen twee gewonden (foto: HV Zeeland )

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur. Een auto belandde na de botsing in een sloot en de ander kwam tientallen meters verderop pas tot stilstand.

Een persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is door een ambulance thuisgebracht.

De weg was in de richting van Middelburg een uur afgesloten in verband met de afwikkeling van het ongeval.