Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vopak breidt gasopslag Vlissingen opnieuw uit

Tankopslagbedrijf Vopak gaat haar gasopslagcapaciteit in Vlissingen met 9.200 kubieke meter uitbreiden. Het is de tweede uitbreiding in drie jaar tijd. In 2015 werd de opslag met bijna 37.000 kubieke meter uitgebreid.

Gasopslag Vopak Vlissingen (foto: Vopak) Op het terrein in Vlissingen komen er voor de uitbreiding twee opslagtanks bij. Deze langwerpige tanks zijn elk 97 meter lang, hebben een doorsnede van ruim 10 meter en wegen 1.100 ton. Voor de uitbreiding van drie jaar geleden, kwamen er zes opslagtanks bij. Zodra de tanks vanuit Spanje, waar ze gebouwd worden, in Vlissingen aankomen, worden ze in een betonnen bak gelegd en bedekt onder een laag zand. De uitbreiding moet in het tweede kwartaal van 2020 klaar zijn.