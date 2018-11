Rouwende zeehonden nemen afscheid van stervende soortgenoot

Stervende zeehond (foto: Cees van Hoven/Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree)

"De een na de ander kwam daarna letterlijk afscheid nemen van het dier. Ze kwamen naar de kant en eentje kwam er naast hem liggen en legde zijn kop op zijn lichaam. Net als bij een sterfbed", vertelt Cees van Boven van zeezoogdierenhulp Kop van Goeree. Samen met zijn vrouw was hij gealarmeerd en naar de plek gereden.

Als hij eraan terugdenkt, krijgt hij nog een brok in zijn keel. Veel kon Van Boven niet betekenen voor het dier. "Het lag zomaar te niksen op de stenen, ademde zwaar en lag op een onmogelijke plek voor ons om het dier daar weg te halen."

Het was de eerste keer dat Van Boven zo'n rouwritueel heeft gezien bij zeehonden. "Dit zie je normaal alleen in natuurfilms over Afrika waarin olifanten afscheid nemen van een soortgenoot die aan het sterven is. Het is mooi dat zeehonden dit dus ook doen. Afscheid nemen van een dierbare. Het sprak me aan, en brak me."