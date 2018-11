Deel dit artikel:













Vrachtwagen rijdt tegen hotelgevel Sint-Maartensdijk

Een vrachtwagen is vanmorgen tegen de gevel van hotel Het Raedthuys op de Markt in Sint-Maartensdijk gereden. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De schade aan de gevel van het hotel is groot.

De schade aan de hotelgevel is aanzienlijk (foto: HV Zeeland ) Het ongeluk gebeurde rond 07.30 uur vanmorgen toen de vrachtwagen vanaf de Markt achteruit de Breestraat in wilde rijden. Tijdens die manoeuvre schampte hij de gevel van het hotel. Uit voorzorg werden de hotelgasten geëvacueerd, omdat in eerste instantie werd gevreesd dat het hotel instabiel was geworden. De gasten zaten op het moment van het ongeluk aan de andere kant van het hotel in de ontbijtzaal. Na controle door inspecteurs van de gemeente Tholen bleek de schade beperkt tot de spouwmuur en bleek de constructie van het hotel niet beschadigd. De gemeente heeft de omgeving voor de veiligheid afgezet met dranghekken. Experts bekijken nu wat er moet gebeuren.