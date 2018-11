Duikwrak Le Serpent bij Scharendijke gaat weer open

Duikwrak Le Serpent bij Scharendijke (foto: Omroep Zeeland )

Staatsbosbeheer, de eigenaar van het duikwrak, gaat het voor- en achterruim van het wrak definitief afsluiten. Daarnaast komt er een extra duik- en begeleidingslijn vanuit het middelste deel van het wrak. Daar zitten de twee grootste ruimten, die toegankelijk blijven. Bij de duiksteiger in Scharendijke komt een nieuw informatiebord met specifieke duikregels voor het wrak. Het is de bedoeling dat alle aanpassingen voor de start van het recreatieseizoen in 2019 zijn uitgevoerd.

Eind mei kwamen twee duikers om het leven in het wrak. De politie concludeerde dat ze waarschijnlijk in de problemen kwamen door oriëntatieverlies in het achterste gedeelte van het wrak Le Serpent. Ze zouden door het troebele water de weg zijn kwijtgeraakt.

De diepte waarop het wrak ligt, 23 meter, is een van de redenen waarom Le Serpent zo gevaarlijk is. Toen het wrak in 2011 speciaal voor sportduikers werd afgezonken, zat er meer lucht in dan verwacht, waardoor het zijn eigen weg zocht en op een diepere plek kwam te liggen dan de bedoeling was.

Andere wrakken

In de Grevelingen liggen nog twee andere duikwrakken van Staatsbosbeheer, de Rat op twaalf meter diepte en de Zeehond op tien meter diepte. Voor deze plekken geldt geen negatief duikadvies.

