Bliek wil meer spelen: 'Je bent voetballer om minuten te maken'

Bliek (24) maakte de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling door. FC Dordrecht gaf de toenmalig speler van zaterdag eersteklasser Kloetinge een kans in het profvoetbal en daar kwam hij in zijn eerste seizoen direct tot dertig wedstrijden. Het wekte de interesse van Paul Bosvelt, de technisch directeur van Go Ahead Eagles, en afgelopen zomer volgde een transfer naar De Adelaarshorst in Deventer. "Bij Dordrecht kwam ik ook binnen als wisselspeler", kijkt Bliek terug. "De eerste periode zat ik op de bank en heb toen mijn debuut gemaakt. En na mijn debuut ben ik toen vrij snel gaan spelen."

Ik denk dat de trainer weet wat hij aan me heeft" Voetballer Julius Bliek van Go Ahead Eagles

Goed draaiend team

Dat is bij Go Ahead Eagles nu anders. Bliek maakte wel al op 14 september in het met 3-2 verloren uitduel tegen Jong AZ zijn debuut als invaller en mocht op 5 oktober in de basis starten tegen Sparta (2-2, met een goal van Bliek), maar heeft nog geen vaste basisplaats kunnen veroveren. "Toen ik mijn basisdebuut maakte was dat vanwege een blessure van een andere speler. Voor mijn gevoel ging het hartstikke goed en weet de trainer wat hij aan mij heeft. Maar als een elftal goed draait, zoals bij ons, is het moeilijk om je in de ploeg te spelen."

Julius Bliek tijdens zijn basisdebuut tegen Sparta (foto: Orange Pictures)

Trainer overtuigen

Bliek doelt op de goede prestaties van Go Ahead Eagles tot nu toe. De ploeg waarin Istvan Bakx uit Vlissingen één van de dragende spelers is, staat op de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie en dus kiest trainer John Stegeman vaak voor dezelfde spelers. Bliek speelde sinds zijn basisdebuut geen minuut meer in de compoetitie. Wel mocht hij in het KNVB-bekertoernooi invallen tegen Ajax. "Ik moet elke dag hard trainen en zorgen dat ik de trainer kan overtuigen dat ik in de basis hoor."



Als hij aanstaande vrijdag mag spelen zou dat extra speciaal zijn voor Bliek. Dan staat de thuiswedstrijd tegen zijn oude club FC Dordrecht op het programma. Vorig jaar scoorde Bliek in die wedstrijd voor Dodrecht zijn eerste goal als profvoetballer en verloor Go Ahead Eagles met 0-3.