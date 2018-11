'Schoolpleinen moeten groen zijn in plaats van grijs'

Basisschool De Meidoorn in Nisse is hét voorbeeld voor de rest van Zeeland. De school heeft een deel van de tegels eruit gehaald en er natuurlijke speelplekken voor in de plaats gecreëerd. Kinderen kunnen spelen in de bosjes of in een boomhut. Op het plein is ook een mini-amfitheater gemaakt, zodat de kinderen ook buiten les kunnen krijgen.

Niet alleen buiten spelen, ook buiten leren

Een groen schoolplein is namelijk niet alleen bedoeld om tijdens de pauzes in een natuurlijkere omgeving te spelen, maar ook om de gewone lessen zoals taal en rekenen naar buiten te halen. "Onderzoek wijst uit dat dat een positief effect heeft op kinderen. Je gaat niet alleen meer voor een natuurles naar buiten, maar ook voor sommetjes", zegt Vincent van der Veen van IVN.

In Zeeland hebben we zo'n 200 basisschoolpleinen. Een handjevol heeft op dit moment een groen schoolplein. Dat betekent overigens niet dat alle stenen eruit zijn, maar dat voor een deel ervan natuur terugkomt, zoals gras, bossen en bomen. De ambitie van IVN is om binnen één schoolgeneratie, acht jaar, alle 200 pleinen groen te hebben.

De Kirreweie en Onder de Wieken in Burgh-Haamstede delen samen één schoolplein. Een paar jaar geleden hebben ze een deel van de stenen eruit gehaald en natuurlijk elementen terug geplaatst. Zo hebben ze op een deel van het plein een strandje gecreëerd, compleet met zand en golfbrekers.

Die palen zijn favoriet bij de kinderen: "Ik loop daar heel graag over. Ik weet niet meer zo goed hoe het eerst was, maar het spelen is echt leuker geworden", zegt Jasmijn Rotte uit groep 7/8 van Onder de Wieken.

Is het wel nodig in Zeeland?

In de randstad zijn de groene schoolpleinen en speeltuinen in overvloed aanwezig. Niet gek, met zo veel verstening om je heen. Toch is het ook heel belangrijk dat we in Zeeland, waar we met enkele stappen in de natuur staan, de schoolpleinen vergroenen, vindt Van der Veen: "Kinderen mogen steeds minder ver zelfstandig weg. Binnen de bebouwde kom zie je ook in Zeeland veel verstening. Op school is het trouwens zo, hoe dichtbij de natuur ook is, het vaak een hele opgave is voor de meesters en juffen en het dus ook niet gebeurt."