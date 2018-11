Zeeuw vervangt ziek Tweede Kamerlid

Simon Geleijnse (foto: ANP)

Simon Geleijnse (45) woont inmiddels in Den Haag, waar hij al ruim tien jaar werkzaam is in de politiek. De laatste tijd was hij secretaris van de partij. Toen Geleijnse 18 jaar was, en nog in Goes woonde, is hij een eigen zaak begonnen en was hij de jongste ondernemer van de gemeente.

Mouwen opstropen

Die ervaring als ondernemer neemt hij naar eigen zeggen mee naar de Tweede Kamer. "Doorzetten, hard werken, oplossingsgericht zijn en klantvriendelijk. De Tweede Kamer kan wel een aantal ondernemers gebruiken. Mouwen opstropen en aan de slag!"

Geleijnse was tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezing de jongste kandidaat van 50-PLUS in de top 10 van de lijst.

Rutger Schonis (D66), Joba van den Berg (CDA), André Bosman en Tobias van Gent (beide VVD) zijn de overige Zeeuwse Kamerleden.