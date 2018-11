78-jarige nepmiljonair veroordeeld voor oplichting

(foto: Omroep Zeeland)

De man heeft al 121 dagen celstraf uitgezeten in voorlopige hechtenis. Toch moet hij weer de cel in, omdat hij al eerder veroordeeld was en nu zijn openstaande voorwaardelijke straf van vijf maanden en twee weken uit moet zitten.

Waar draait deze zaak om? De man wilde samen met zijn vrouw een huis van 355.000 euro kopen in Goes. Tegen de verkoper, waarmee hij een overeenkomst tekende, zei hij dat het met het geld wel goed zou komen. Hij zou nog geld krijgen uit het buitenland en liet documenten zien waarop stond dat hij ruim vijf miljoen dollar zou bezitten. De verkoper van het huis vertrouwde de 78-jarige man, maar het geld voor het huis kwam nooit. Toen de eigenaar van het huis werd gewaarschuwd dat de man wel eens een oplichter zou kunnen zijn, deed hij aangifte.

Ruim 40 jaar oplichtingspraktijken

Volgens het Openbaar Ministerie houdt de man zich al meer dan 40 jaar bezig met oplichtingspraktijken. Hij is al meerdere keren veroordeeld. De officier van justitie eiste daarom niet alleen een celstraf van ruim drie maanden, maar eiste ook dat de eerdere voorwaardelijke straffen - vijf maanden en twee weken - nu opgelegd zouden worden.

"Dit moet een keer stoppen", aldus de officier van justitie tijdens de rechtszaak. "Ik ben bang dat hij dit blijft doen totdat hij doodgaat." Volgens de rechter heeft de 78-jarige man ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen van de verkoper.

Behalve de celstraffen, moet de man zich ook melden bij de reclassering en krijgt hij een cursus om met geld om te leren gaan. De geëiste schadevergoeding van 35.000 euro werd door de rechter afgewezen.

Hij wilde 'gewoon een huis kopen'

De advocaat van de man betwistte het oplichten in de kwestie rond het huis in Goes, omdat er alleen onderhandelingen zouden zijn geweest. Het huis is nooit van eigenaar gewisseld. Bovendien noemde hij zijn cliënt 'onmachtig'. Volgens hem lijdt de man aan een vorm van dementie en is hij zich niet volledig bewust van zijn gedrag. De rechtbank is het daar niet mee eens en acht de man volledig toerekeningsvatbaar. De verdachte zelf zei dat het hier niet om oplichting ging. Hij wilde 'gewoon een huis kopen.'

Anderhalf jaar geleden werd de man door de rechtbank in Middelburg veroordeeld voor het oplichten van een hotel, bed and breakfast en een garage. Hij deed zich voor als miljonair, betaalde de overnachtingen tussen augustus 2013 en juli 2014 niet, bestelde een Mercedes ter waarde van 102.000 euro bij de autodealer en huurde er een bestelbus zonder te betalen. Hij kreeg toen een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk.

Ook toen kwam de man steeds met het verhaal dat hij grote bedragen geld uit het buitenland zou krijgen.

