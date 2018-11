Dit is de warmste novemberdag ooit in Zeeland

Op het terras in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Ook op andere meetpunten in Zeeland werd het warmer dan gemiddeld vandaag. Maar in Wilhelminadorp is alleen het dagrecord gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 17,9 graden, 3,3 graden boven het oude record van 6 november 2005. Het maandrecord staat op 18,6 graden in november 1993.

Vlissingen is het enige meetpunt in Zeeland waar vandaag geen enkel record is gesneuveld. Het werd 'slechts' 15,4 graden, 1,1 graden kouder dan het record uit 2015.

Het warme weer wordt veroorzaakt door een combinatie van veel zonneschijn en een warme wind vanuit het diepe zuiden van Europa. Ook morgen is het nog zacht met 14 tot 16 graden en vooral eerst flink wat zon. Later neemt de bewolking echter toe en in de avond kan wat regen vallen.