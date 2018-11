Herdenking: 65 jaar geleden ging de laatste dijk dicht

6 november 1965, de laatste twee caissons worden geplaatst in de dijk bij Ouwerkerk (foto: Omroep Zeeland)

Een van de aanwezigen was generaal-majoor buitendienst Koos de Vos. Hij en zijn mede-cadetten, waarvan de meeste niet ouder waren dan een jaar of 18, werden in de nacht van de ramp naar Zeeland gestuurd om hulp te verlenen.

Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons die in 1953 zorgden voor het sluiten van de dijk. De laatste twee caissons zijn op 6 november geplaatst, vandaag dus 65 jaar geleden.

De Phoenix caissons die de dijk dichtten bij Ouwerkerk zijn in de jaren veertig in Engeland gemaakt. Ze zijn gebruikt als drijvende golfbrekers en tijdelijke havens, onder andere na de invasie in Normandië. Na de ramp van '53 zijn meerdere van deze caissons gebruikt om gaten in de Zeeuwse dijken te dichten.

Ter ere van de herdenking heeft het museum onderstaande animatie laten maken waarin uitgelegd wordt hoe de caissons precies werken.