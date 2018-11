Eastman Chemical moet ton boete betalen vanwege waterstofexplosie

Eastman Chemical kunstharsproducent in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Bedrijven in de chemie hebben de wettelijke plicht om voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen om zo ongelukken met chemische stoffen te voorkomen. Bij onderhoud aan enkele leidingen van en naar een compressor die waterstof door de leidingen pompt is niet aan die plicht voldaan. Veiligheidscontroles werden niet of niet-voldoende uitgevoerd.

Explosie

Op 14 april 2016 ging het mis: in een van de leidingen ontstond een lekkage. De ontsnapte waterstof vloog meteen in brand, met als gevolg een explosie. In totaal is er zes kilogram aan waterstof vrijgekomen. Bij kamertemperatuur en atmosferische druk is dat zo'n elf kubieke meter waterstofgas. Op dat moment waren er twee operators aan het werk in de buurt van de lekkage. Zij zijn beide ongedeerd gebleven.

Een vertegenwoordiger van Eastman Chemical erkende tijdens de zitting dat er fouten zijn gemaakt, maar er zou geen sprake zijn van opzet. Ook zou de late melding van het voorval aan de omgevingsdienst niet komen door het opzettelijk verzwijgen van dit voorval.

Altijd een dreigend gevaar

De rechter neemt het Eastman Chemical kwalijk dat het chemische concern niet alle veiligheidsmaatregelen in acht heeft genomen. Dat terwijl het behoort tot de zwaarste categorie risicobedrijven, waarbij 'altijd een dreigend gevaar bestaat voor zware ongevallen'. Relatief kleine fouten kunnen dus volgens de rechter 'enorme gevolgen hebben voor mens en milieu'.

De officier van justitie heeft een geldboete geëist van 130.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk. De rechter heeft besloten tot een iets lagere straf, omdat de gevolgen bij dit ongeluk beperkt zijn gebleven en er geen persoonlijke schade of schade aan het milieu is ontstaan.

Meer pro-actief veiligheidsbeleid

Ook heeft het bedrijf beterschap beloofd. Naar eigen zeggen voert Eastman Chemicals een meer pro-actief veiligheidsbeleid. Volgens de rechter zijn inmiddels maatregelen getroffen om herhaling van een dergelijk voorval te voorkomen, waaronder aanpassing van de werkinstructie en het geven van meer voorlichting aan operators.