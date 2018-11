Vier Zeeuwse steden willen samen culturele hoofdstad van Europa worden

Provinciehuis, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

In dat regioprofiel wordt voortgeborduurd op het Bidbook Cultuur, dat vorig jaar werd opgesteld en ingediend bij dezelfde minister. Op basis daarvan is het regioprofiel opgesteld. Daarbij is de input meegenomen van ruim 150 cultuurprofessionals, cultuuramateurs, belangstellenden en vertegenwoordigers van andere sectoren tijdens drie regionale bijeenkomsten.

Basis voor verdere samenwerking

Het regioprofiel is een gezamenlijk product van de vier grote Zeeuwse gemeenten: Goes, Middelburg, Terneuzen, Vlissingen en de Provincie Zeeland. Het vormt een belangrijke basis voor verdere samenwerking op het gebied van cultuur en stedelijkheid en wordt samen met de andere negen Zeeuwse gemeenten en culturele organisaties uitgevoerd.

Zeeland voelt anders. Zowel de maritieme sfeer als het mediterrane gevoel hangen er in de lucht." Gedeputeerde Ben de Reu

Dit jaar draagt Leeuwarden, samen met Valletta (Malta), de titel Culturele Hoofdstad van Europa. In 2033 is Nederland weer aan de beurt is. Volgens Gedeputeerde Ben de Reu is dat doel om culturele hoofdstad van Europa te worden een mooie stip aan de horizon.

'Het culturele doorgeefluik tussen Holland en Vlaanderen'

"We willen de aantrekkelijkheid van onze provincie meer zichtbaar maken op het gebied van cultuur. Zeeland is land in zee en het culturele doorgeefluik tussen Holland en Vlaanderen. Zeeland voelt anders. Zowel de maritieme sfeer als het mediterrane gevoel hangen er in de lucht", aldus De Reu.

Naast de gooi naar de titel als culturele hoofdstad staat ook in het regioprofiel dat het provinciebestuur en de gemeenten intensiever willen gaan samenwerken op gebied als cultuurhistorie, cultuureducatie, het opzetten van broedplaatsen voor jonge creatieven, cultuurproductie en internationalisering.