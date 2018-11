Woede over vernieling Pagadders, gemeente komt met beloning voor gouden tip

Één van de pagadders heeft zich verscholen bij het stadhuis. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gemeente is de verontwaardiging onder inwoners van Hulst over deze 'laffe daad' erg groot, vooral ook omdat de Pagadders voor kinderen zijn bedoeld. Het gemeentebestuur looft daarom een beloning van 250 euro uit voor de tip die tot het opsporen van de daders leidt.

Spaanse soldaatjes

De Pagadders zijn beeldjes van Spaanse soldaatjes, die zijn geplaatst naast een wandelroute van zo'n vier kilometer door de stad. Een scanbare QR-code leidt naar een internetvideo waarin de Pagadders zelf het verhaal vertellen van de Tachtigjarige Oorlog en dan met name over de gevolgen van die oorlog in en rondom Hulst.

De drie afgebroken beeldjes werden gisteren overdag teruggevonden. Het gaat om de beeldjes die waren geplaatst aan de stadsmolen, bovenop de Dubbele Poort en aan De Nieuwe Bierkaai bij de Steenbrugge.

Aangifte

Het gemeentebestuur heeft aangifte gedaan bij de politie. De gemeente roept iedereen die iets heeft gezien op om zich te melden bij de gemeente via het telefoonnummer 14-0114.

De drie beschadigde Pagadders worden hersteld. Hoe lang het duurt voor de gerepareerde beeldjes weer op hun plek staan is niet bekend. In de tussentijd is de Pagadderroute wel gewoon te lopen, omdat de bordjes met de QR-codes nog wel op hun plek staan.

Oogje in het zeil

Gekeken wordt nu of aanpassingen kunnen worden gedaan aan de Pagadders om dit soort vandalisme in de toekomst te voorkomen. Ook wordt gekeken of bepaalde Pagadders moeten worden verplaatst. Ondertussen wordt iedereen opgeroepen een extra oogje in het zeil te houden en samen te waken over de Pagadders.

