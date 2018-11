Contacta van start in de Zeelandhallen

(foto: Omroep Zeeland)

Ook dit jaar staan er weer verschillende workshops, colleges en presentaties gepland. Het seminar van kickbokser Rico Verhoeven over wat hij doet en laat om in topconditie te blijven was als eerste volgeboekt. Ook de workshops 800% groei, Big Data, Impact van de AVG, Gezond en vitaal naar de toekomst en Zakelijk vloggen zitten vol.

Emergo Publieksprijs

Tot vannacht 00.00 uur kan er nog gestemd worden op de Emergo Publieksprijs. Genomineerd zijn een ondergronds laadsysteem voor elektrische auto's, een verse magnetronmaaltijd met mosselen, robots die diepvriesgroenten snel invriezen en robots die analytische metingen kunnen doen in laboratoria.

De Emergo Publieksprijs en de juryprijs Zeeuwse Innovatieprijs Emergo worden morgenavond vanaf 17.00 uur uitgereikt.

Denktank

Bij Omroep Zeeland zijn de activiteiten op Contacta te volgen via radio en internet. Ook is Omroep Zeeland vertegenwoordigd met een eigen stand (nummer 102). In de 'Denktank' kan iedereen zijn idee kwijt voor een vlog, blog, programma of evenement. Misschien wordt jouw originele idee wel werkelijkheid in 2019.

De Contacta is tot en met donderdag geopend van 14.00 tot 22.00. Kijk voor meer informatie op: Contacta.nl.