Plan voor megaboek over Zeeland gepresenteerd op Contacta

Het forse boek laat de identiteit van Zeeland zien in woord en beeld. Het moet vol komen te staan met onderwerpen als geschiedenis, sport en Zeeuwse kunst. Initiatiefnemer is journalist Matty Verkamman, afkomstig uit Kats. Dit boek uitbrengen is voor hem een langgekoesterde wens. "Ik heb een soort megalomane gekte in mijn hoofd. Ik ben bijna 70 en voordat ik dood ben wil ik nog het mooist mogelijke boek over Zeeland maken."

Joekel van een boek

Verkamman, die al eerder een joekel van een boek over Feyenoord maakte, werkt onder meer samen met Kees Slager, Hannie Kool-Blokland, Peter de Jonge, Matty Verkamman en Eugène de Kok. Het gaat drie jaar duren voordat het boek af is.

Matty Verkamman en Kees Slager (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland verschijnt in 2021 en moet 25 kilo gaan wegen, 50 x 50 cm groot zijn en ongeveer 800 bladzijden hebben. Verkamman: "Het bijzondere van dit boek is dat iedereen een exclusief boek kan krijgen met een eerste katern over jezelf, je familie of bedrijf."

