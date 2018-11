Rechter laat na ruim 30 jaar tbs de teugels iets vieren

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De man kreeg de tbs opgelegd voor de doodslag in 1986 op de houder van het postagentschap in Anna Jacobapolder, de 65-jarige meneer Nelisse. De man woont onder begeleiding in een dorp bij Nijmegen. Bij eerdere rechtszaken adviseerden zijn toezichthouders telkens de tbs te verlengen omdat de man nog steeds moeite had om in de maatschappij te leven. De man zei vorig jaar tijdens de zitting: "Ze moeten me nog niet op straat zetten, want dan ga ik het niet redden."

Inmiddels is iedereen (specialisten, het Openbaar Ministerie, de rechter en de man zelf) het erover eens dat de tbs met dwangverpleging kan worden omgezet in tbs met voorwaarden omdat de man de afgelopen jaren heeft bewezen hard te werken aan een terugkeer in de maatschappij. "Het gaat goed met me", zei de man in de rechtbank. "Ik hou van mijn vrijheid, al ben ik wel wat impulsief".

De toen 20-jarige man overviel met drie anderen in 1986 het postagentschap van Anna Jacobapolder. De dader kende de invalide heer Nelisse en belde aan met een smoes over problemen thuis. Vervolgens wilde hij meneer Nelisse een mes op de keel zetten, de anderen binnenlaten en geld eisen, maar Nelisse liet alleen de man binnen en draaide de deur op slot. Daarop ontstond een worsteling, waarbij Nelisse meerdere keren in de buik werd gestoken door de man. De vrouw van Nelisse was boven en sloeg alarm. De dader sloeg op de vlucht met de drie anderen, maar ze werden binnen een week opgepakt, mede door de tips van de plaatselijke bevolking. De man bekende dat hij Nelisse inderdaad had gestoken en dat hij er op het laatst nog vanaf zag om naar boven te gaan, waar mevrouw Nelisse zich bevond. Meneer Nelisse overleed een paar dagen na de overval. De dader werd tot celstraf en tbs veroordeeld. Twee anderen bekenden ook, maar de vierde verdachte ontkende alles.