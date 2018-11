Albanese drugsverdachte vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs

Cocaïne, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De man werd aangehouden nadat eerder die nacht op een vrachtschip in de Bijleveldhaven dertien kilo cocaïne werd gevonden. Die partij drugs zat verstopt in een loze ruimte aan boord van het vrachtschip. Omdat het vermoeden bestond dat de coke nog die nacht van boord zou worden gehaald, werd in de directe omgeving van het schip een zoekactie gestart.

Gereedschap

Tijdens deze zoekactie werd de man aangetroffen en aangehouden. Ook werd in zijn directe omgeving gereedschap gevonden dat mogelijk zou kunnen worden gebruikt om op het terrein van de haven te komen. De politie vermoedde dat hij zo de cocaïne van boord wilde halen.

Na zijn aanhouding had politie enkele dagen de tijd om verder te onderzoeken wat de rol van de aangehouden verdachte is geweest, maar de onderzoeksresultaten waren volgens de officier van justitie onvoldoende om de man nog langer vast te houden. Dat het om een drugsvondst van dertien kilo gaat, was nog niet eerder bekendgemaakt. Het formaat van de drugsvondst werd tot nu toe nog achtergehouden vanwege het nog lopende onderzoek.

Derde drugsvondst

Het was alweer de derde drugsvondst van de week. Woensdag werden drugs gevonden op een schip dat onderweg was naar Vlissingen. En donderdag werd in Moerdijk 800 kilo cocaïne gevonden. Die coke zat tussen een lading fruit die via de haven van Vlissingen was ingevoerd.

