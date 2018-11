Zorgorganisaties gaan op zoek naar nieuw personeel op banenbeurs Contacta

Alle zorgorganisaties hopen op de beurs niet alleen meer naamsbekendheid te verwerven, maar willen zich ook in de kijker spelen bij potentiële nieuwe werknemers. Het aantal vacatures in de zorg is hoog, en neemt in de komende jaren toe. In de zorgsector is personeel gevraagd.

Vacatures

Zo heeft gehandicaptenorganisatie Tragel momenteel dertig vacatures, over vijf jaar naar verwachting 120 vacatures. Ziekenhuis- en ouderenzorgorganisatie Zorgsaam heeft nu veertig vacatures. En ook dat aantal zal flink groeien. SVRZ heeft nu 115 vacatures, tendens: stijgend.

Het personeelstekort heeft te maken met de vergrijzing: steeds meer mensen hebben zorg nodig, terwijl tegelijkertijd een groot deel van het eigen personeel met pensioen gaat. De verpleeghuiszorg heeft daarom onlangs extra geld gekregen voor extra handen aan het bed en kan daardoor meer mensen in dienst nemen.

Zorgorganisaties staan nu ook op de Contacta (foto: Omroep Zeeland)

Woensdagmorgen organiseert de beurs een grote banenmarkt. Werkzoekenden, studenten en zij-instromers zijn ervoor uitgenodigd. Naar verwachting komen 630 werkzoekenden die op zoek zijn naar een baan.

Voor zorgorganisaties is dat een uitgelezen een kans om nieuw personeel te werven. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven uit andere sectoren vertegenwoordigd, zoals de techniek en de horeca, ook zij schreeuwen om personeel.

