Celstraf geëist tegen Amsterdammer die vrouw uit Terneuzen aanreed

Stefanie van Houcke moet alles opnieuw leren (foto: Omroep Zeeland)

De 32-jarige Stefanie van Houcke fietste op 28 maart 2017, zoals iedere morgen, naar Tuvalu Media in Amsterdam waar ze werkte als officemanager. Onderweg werd ze geschept door een auto en kwam ten val op haar hoofd.

In coma

Ze lag acht weken in coma, onderging twaalf operaties en begon dan aan de lange weg naar herstel. Inmiddels woont Stefanie in een appartement in Terneuzen, dicht bij haar familie, waar ze 24 uur per dag zorg krijgt.

Stefanie was voor het ongeluk een echte levensgenieter (foto: Familie Van Houcke)

Simon van Houcke, de vader van Stefanie maakte vandaag gebruik van zijn spreekrecht. Hij pleitte voor een zware straf. "Een definitieve vernietiging van zijn rijbewijs en een taakstraf in een revalidatiecentrum met slachtoffers van verkeersongevallen is wel het minste wat uit de veroordeling moet komen."

Zonder ziel

Hij, zijn vrouw, hun dochter en de partner van Stefanie hebben de dagelijkse zorg voor haar. "Bij alles wat ze moet doen heeft ze hulp nodig, tot in het extreme. Wij dachten dat het overlijden van een kind het ergste zou zijn wat je kon overkomen. Daar zijn we van teruggekomen. Je dochter lichamelijk nog bij je hebben, maar zonder ziel, zonder eigenheid, is onbeschrijflijk grievend. Elke keer als ik haar zie, doet het nog net zoveel pijn als de eerste keer dat ik haar na het ongeluk weer zag", zegt Van Houcke, die zijn dochter nu omschrijft als een 'kasplantje'.

Van Houcke heeft geen goed woord over voor de manier waarop hij is bejegend door zorgverleners. "De onverschilligheid waar we tegenaan liepen vond ik nog het ergste. Er was geen geld voor therapie werd ons verteld, en daar hield het mee op."

Geen berouw tonen

"En als ik dan in het politierapport lees dat de dader 'het erg vindt voor die vrouw, maar verder moet met zijn leven', dat hij nog gewoon buiten rondloopt en nooit de moeite heeft genomen om contact met ons met ons te zoeken, om iets van spijt of berouw te tonen, dan kook ik van binnen."

Over twee weken doet de rechtbank van Amsterdam uitspraak.

