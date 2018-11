Wereldkampioen bankdrukken gehuldigd in Terneuzen

Johny de Witte wordt in het zonnetje gezet door de gemeente (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar werd De Witte ook al wereldkampioen bankdrukken, toen in India. Daar versloeg hij zijn tegenstanders in de leeftijdscategorie van 45 tot en met 49 jaar. In de tussentijd werd de Zeeuws-Vlaamse bankdrukker ook nog Europees Kampioen toen hij 170 kilo drukte.

De Witte is een week na zijn overwinning al meteen al nieuwe plannen aan het maken. "Ik wil nu wereldkampioen worden in een andere bond." De bankdruksport telt verschillende organisaties waardoor er ook meerdere wereldkampioenen zijn in zijn categorie. En dat is niet de enige reden, want in zijn huidige bond wordt niet altijd streng gecontroleerd op doping. "Ik heb respect voor alle tegenstanders, maar dat is niet mijn manier om de sport te beoefenen."

'Mensen vinden het al normaal'

Vorig jaar werd hij nog overspoeld met felicitaties voor zijn wereldkampioenschap in India. Dit keer is het een stuk minder. "Volgens mij vinden ze het al een stuk normaler, terwijl ik veel trotser ben op deze overwinning." Johny de Witte heeft dit WK meer kilo's omhoog geduwd, waardoor de gouden medaille voor hem meer glans heeft.

Johny de Witte was 15 jaar geleden gestopt met bankdrukken in wedstrijdverband, maar ruim een jaar geleden pakte hij de draad weer op. Hij stopte met de wedstrijdsport, omdat hij het niet meer kon combineren met zijn werk als docent. Hij bleef in die periode wel trainen, maar minder intensief.

Johny de Witte traint na z'n huldiging gewoon door (foto: Omroep Zeeland)