Zeeland wordt wakker: gevangenisstraf, bankdrukkampioen en megaboek

Stefanie raakte door het ongeluk in coma en moet nu alles opnieuw leren (foto: Omroep Zeeland)

Gevangenisstraf

Tegen een 23-jarige man uit Amsterdam is een gevangenisstraf van achttien maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. In maart 2017 reed hij in Amsterdam de Terneuzense Stefanie van Houcke aan. Zij hield daar blijvend hersenletsel aan over. Ze raakte in coma, onderging twaalf operaties en begon dan aan de lange weg naar herstel. Ze moet nu alles opnieuw leren. Haar vader Simon neemt het de Amsterdammer vooral kwalijk dat hij geen berouw toont.

Johny de Witte traint na z'n huldiging gewoon door (foto: Omroep Zeeland)

Bankdrukkampioen

Wereldkampioen bankdrukken Johnny de Witte is gehuldigd in zijn gemeente Terneuzen, voor zijn overwinning. De Witte werd eind oktober wereldkampioen in het Britse Derby in de categorie 55 plus. Vorig jaar werd de Witte ook al wereldkampioen bankdrukken in India. Toen versloeg hij al zijn tegenstanders in de categorie 45-49 jaar. In juli werd hij ook al Europees Kampioen toen hij 170 kilo drukte.

'Zeeland - het hele verhaal' verschijnt in 2021 en kost 1000 euro (foto: Omroep Zeeland)

Megaboek

De Zeeuwse journalist Matty Verkamman uit Kats heeft het initiatief genomen voor een megaboek over Zeeland. Het boek gaat krijgt 800 bladzijden en gaat duizend euro kosten. Verkamman heeft een collectief schrijvers om zich heen verzameld die alle aspecten van Zeeland gaan beschrijven, vanaf de ontstaansgeschiedenis tot aan de dag van vandaag.

Pluimen in de wind bij Middelburg (foto: Lydia Haze uit Middelburg)

Het weer:

De bewolking neemt toe en later regent het af en toe. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidelijke tot zuidoostelijke wind en het wordt vanmiddag 12 of 13 graden.