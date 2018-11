'Vliegen komt toch wel heel dicht bij perfectie'

Vanaf dat moment was hij besmet met het virus en wist wat hij wilde worden: piloot. "Het is moeilijk om te beschrijven wat vliegen met je doet. Als je in de lucht bent, voel je een bepaalde vrijheid. Elke dag ziet er ook anders uit vanuit lucht en dat maakt het elke keer weer uniek."

Afrika

Nadat Vermue zijn opleiding had afgerond, kon hij in Nederland geen werk krijgen als piloot. "Het was crisis, dus kwam ik hier niet aan de bak. Via internet ben ik toen terecht gekomen bij een bedrijf in Afrika. Daar bracht ik onder meer goederen weg voor de Verenigde Naties naar oorlogs- en crisisgebieden." Vanuit de Keniaanse hoofdstad Nairobi vloog Vermue regelmatig naar Somalië en Zuid-Soedan en heeft daarbij veel ervaring opgedaan.

Ik heb van m'n hobby m'n beroep kunnen maken. En wat is er nou mooier dan elke dag boven Zeeland te mogen vliegen." Jeroen Vermue - eigenaar AeroLin BV

Havenmeester

Doordat het bedrijf failliet ging door corruptie moest Vermue het land verlaten en kwam hij terug naar Nederland. Hier ging hij in eerste instantie aan het werk als elektromonteur. Maar als snel kon hij aan de slag op vliegveld Midden-Zeeland als havenmeester.

Toen piloot Hans van der Linden, eigenaar van AeroLin, eind mei op tragische wijze om het leven kwam bij een crash vlakbij Breda International Airport, werd Vermue benaderd om het bedrijf over te nemen. Na een investeerder te hebben gevonden, zet hij het bedrijf nu 'in de geest van Hans' voort.

Eén van de vliegtuigen van Jeroen Vermue (foto: Aerolin BV.)

Druk op zijn schouders

Vermue voelt geen extra druk op zijn schouders nu hij het bedrijf van Hans van der Linden heeft overgenomen. "De zoons zijn blij dat het bedrijf blijft voortbestaan en dat ik dezelfde diensten blijf verlenen, zoals rondvluchten, het verzorgen van vlieglessen, verhuur en stalling."

Daarnaast kun je bij Vermue ook terecht voor luchtfotografie, wat de specialiteit was van Hans van der Linden. "Maar ik ben een ander persoon met andere talenten, dus gooi daar wel m'n eigen sausje overheen."

Een vliegtuig van Aerolin in de lucht (foto: Aerolin BV.)

Toekomst

Ondanks dat Vermue nog maar net gestart is met zijn bedrijfje ziet hij de toekomst rooskleurig tegemoet. Hij wil zelfs nog een aantal 'kisten' erbij. En hij gaat op zoek naar partners, met wie hij kan gaan samenwerken. "Je moet dan denken aan bijvoorbeeld het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk of het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp, waarbij mensen die het museum bezoeken ook een rondvlucht kunnen maken boven het gebied."

Op de vraag of hij ooit nog naar het buitenland gaat antwoordt hij heel resoluut. "Nee hoor, ik blijf lekker hier op Midden-Zeeland. Want wat is er nou mooier dan elke dag boven Zeeland te mogen vliegen?"