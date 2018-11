Einde aan onzekerheid wielrenners Oreel en De Jong

Lars Oreel (links) en Timo de Jong (foto: Foto De Jong - Kurt Vermeerbergen)

Orange Babies Cycling Team is een continentale ploeg. De renners komen zowel in prof- als amateurwedstrijden in actie. Zo kwamen Oreel en De Jong afgelopen seizoen in actie in Veenendaal-Veenendaal en de Slag om Norg. Het beste resultaat van Oreel was dit jaar de vierde plaats in de Antwerpse Havenpijl. De Jong won een etappe in een Poolse etappekoers.

Beide renners staan tot eind 2019 onder contract bij Orange Babies Cycling Team.

Lees ook: