Eland gespot in Zeeuws-Vlaanderen: een broodje aap, of niet?

De 'eland van Zeeuws-Vlaanderen' bij Biervliet (foto: Fred van Weijnsbergen)

Dat er een groot hertachtig dier rondloopt is zeker, we hebben meerdere foto's, ooggetuigenverslagen en zelfs een video van het dier gevonden. Maar een eland is het niet, blijkt uit bestudering van de beelden. Ook blijkt het er niet één te zijn, maar minstens twee. Op de beelden zijn volgens de experts duidelijke verschillen te zien. Maar als het geen elanden zijn, wat zijn het wel?

'Geen klein reebokje'

"Nou ja, of het een eland is weet ik niet, maar het was in ieder geval geen klein reebokje", zegt één ooggetuige, die het dier zag bij Waterlandkerkje en anoniem wil blijven. "We zaten zaterdagochtend aan de koffietafel, toen de hond ineens begon te blaffen. Toen keken we naar buiten en zagen we 'm lopen."

Akkerbouwer Marvin Herweijer uit Driewegen, bij Biervliet, zag het dier diezelfde ochtend. "Ik heb van veraf gezien, bij mij thuis achter. M'n broer en ik waren net een bak koffie aan het drinken en toen zag ik hem lopen, het was echt een grote." Samen hebben ze het dier nog even gevolgd, maar raakten hem kwijt toen hij over een sloot sprong. "Hij liep echt op z'n gemakje weg, richting de N61."

Akkerbouwer Marvin Herweijer uit Driewegen zag een groot hertachtig dier

Het nauwkeurig bestuderen van het beeldmateriaal en overleg met experts leert dat het hier waarschijnlijk gaat om minstens twee edelherten. Die zijn wellicht wat minder exotisch dan elanden, maar komen evenzogoed niet van nature voor in onze provincie. "In ons land komen de dieren alleen voor in de Oostvaardersplassen, in Limburg en op de Veluwe", zegt boswachter Karel Leeftink.

Zo'n 170 kilo

Ook Danny de Jonge uit Hoek denkt dat het om edelherten gaat. "Zo te zien zijn het ook grote exemplaren. Ze kunnen wel zo'n 170 kilo worden." Hij is lid van de Valwildgroep, die reeën ophaalt als ze aangereden zijn door automobilisten.

Aangezien aanrijdingen met reeën, die meestal niet meer wegen dan 35 kilo, al voor veel schade zorgen, moet hij er niet aan denken dat op de N61 een auto op een volwassen edelhert botst. "Dat zou echt voor grote problemen kunnen zorgen", denkt hij.

De 'eland van Zeeuws-Vlaanderen' bij Waterlandkerkje (foto: Omroep Zeeland)

Waar de dieren vandaan komen is nog niet bekend, maar boswachter Leeftink en De Jonge vermoeden allebei dat ze uit gevangenschap komen. Dat zou betekenen dat ze zijn ontsnapt of losgelaten.

Aanrijdingsgevaar

Vanwege dat aanrijdingsgevaar is ook de provincie ingeschakeld. "We proberen de eigenaar van de edelherten te achterhalen, omdat die een verantwoordelijkheid heeft. We weten nu nog niet wie dat is", zegt provinciewoordvoerder Ingrid Martens.

En als de eigenaar gevonden wordt, rest de volgende uitdaging. "Dan moeten we de edelherten nog zien te vangen. Maar hoe we dat gaan doen, kan ik je nog niet vertellen. We moeten ze eerst vinden", aldus Martens. Wordt vervolgd, dus...