Binnenvaartschippers luiden noodklok: bediening sluizen onaanvaardbaar

Een sluis bij Hansweert (foto: OZ Marcel Decraene )

Volgens de organisaties is het probleem bij de Kreekraksluizen dat ze op afstand worden bediend, maar dat de camera's bij slecht weer niet goed werken. Ook de sluizen in Hansweert worden op afstand bediend, maar deze werken helemaal niet als het slecht weer is.

Evofenedex is de belangenbehartiger van handels- en productiebedrijven. Schuttevaer is de brancheorganisatie voor de binnenvaart. Samen met CBRB (vereniging voor de Rijn en Binnenvaart) en ASV (Algemeene Schippers Vereeniging) trekken ze aan de bel. De partijen willen dat de Tweede Kamer bij het begrotingsdebat Infrastructuur en Waterstaat extra geld vrijmaakt voor een betere bediening.

Vandaag debat in Tweede Kamer

Rijkswaterstaat heeft volgens de partijen te weinig personeel om het netwerk draaiend te houden. Vooral op verkeersposten, bruggen en sluizen is er een personeelstekort. Met het extra geld kan Rijkswaterstaat de bediening verbeteren en extra personeel inzetten op locatie, als de bediening op afstand niet werkt.

