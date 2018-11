Deel dit artikel:













Fietser (71) overleden na botsing met graafmachine

De 71-jarige toerfietser die twee weken geleden betrokken was bij een aanrijding met een graafmachine is overleden. De man uit 's-Heer Arendskerke kwam op de kruising van de Verbartelweg met de Sinoutskerkseweg in Goes in botsing met de graafmachine.

De fietser raakte gewond door een botsing met een graafmachine. (foto: HV Zeeland) Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De fiets van de man werd volledig vernield door de botsing. Na het ongeluk was er onduidelijkheid over de identiteit van het slachtoffer. Nadat de politie mensen om hulp vroeg, kon gemeld worden dat het om een 71-jarige man ging.