PEER kondigt album en clubtour aan

PEER heeft alle reden om te lachen. De band wist wereldwijd aandacht te trekken door de plaatsing van hun debuutsingle I Don't Wanna onder een wereldwijde campagne van een automerk met coureur Lewis Hamilton in de hoofdrol.



In oktober verscheen als voorproefje van het album de single Carousel. De bijbehorende videoclip, gemaakt door The Hoekman Brothers uit Middelburg, ging dezelfde maand in première op het Engelse platform Clash.



De voorverkoop van de Laughing About It Is Far More Exciting Tour is woensdag gestart. Het album is verkrijgbaar vanaf 1 februari 2019.