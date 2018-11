Deel dit artikel:













Verburg unaniem gekozen tot lijsttrekker ChristenUnie

Jan Henk Verburg is de komende verkiezingen voor Provinciale Staten lijsttrekker voor de ChristenUnie. De 50-jarige Verburg is unaniem verkozen door de leden van de Zeeuwse ChristenUnie. Verburg was in 2016 ook de nummer één op de lijst van de ChristenUnie.

Jan Henk Verburg (foto: Omroep Zeeland) Nieuwkomer Lars Jacobussen uit Meliskerke, pas 22 jaar oud, is de nummer twee op de lijst. Hij wil zich naar eigen zeggen gaan inzetten voor jongeren die wegtrekken uit de provincie. De 66-jarige Arie Kodde uit Oostkapelle staat als derde op de lijst. De verkiezingen zijn op 20 maart 2019.