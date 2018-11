Amazone Jeanine Nieuwenhuis is de beste van de wereld

Jeanine Nieuwenhuis (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwenhuis (23) dankt haar nummer één positie aan haar goede prestaties van de laatste maanden. Ze won met TC Athene vele wedstrijden waaronder bij Indoor Brabant, het CHIO in Rotterdam én het CHIO in Aken. "Heel gaaf dat we nu op nummer één staan", reageert Nieuwenhuis. Ze was met hetzelfde paard eerder de beste bij de Young Riders.

Betere piaffe

Wie de beste combinatie van de wereld in actie wil zien moet nog even geduld hebben. Nieuwenhuis zal de komende tijd niet met TC Athene, maar met een ander paard (Charming Lady) in actie komen. "Athene is topfit, maar ik ga de komende tijd met hem trainen", vertelt Nieuwenhuis. "Hij heeft moeite met de piaffe. Die moet beter, voordat we weer internationale wedstrijden gaan rijden. Of dus ook het paard dat nummer één van de wereld staat nog dingen kan leren? Ja, natuurlijk!" Met Charming Lady wil Nieuwenhuis zich graag plaatsen voor Jumping Amsterdam.



Nieuwenhuis blijft om dezelfde reden voorlopig nog in de Under 25 rijden. Een stap naar de senioren mag ze maken als het paard goed genoeg is, maar ze wil eerst nog stappen maken.

