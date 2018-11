Klachten fietsers helpen politie: negen boetes

Snelheidscontrole in de buurt van Hulst (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

De bekeurde automobilisten reden met meer dan 85 kilometer per uur over de wegen, waar een maximale snelheid van 60 kilometer per uur geldt. De Polderstraat is de weg tussen Sint Jansteen en de N258. De Tolweg loopt parallel aan de N258.

De controles vonden plaats tussen 7.30 en 8.00 uur. Fietsers hadden bij de politie aan de bel getrokken, omdat automobilisten op de betreffende wegen te hard zouden rijden.