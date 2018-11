Aangespoeld 'drugspakket' blijkt vol suiker te zitten

Dit pakket werd gevonden op het Nollestrand, de vinder vermoedde dat het om drugs zou gaan (foto: Politie)

De politie kreeg de melding rond 10.00 uur. Agenten hebben het aangespoelde pakket in beslag genomen. Op het politiebureau hebben ze het pakketje opengemaakt en de inhoud getest. Daaruit bleek dat het helemaal geen drugs in zit, het zou vermoedelijk om suiker gaan.

Aangespoeld 'drugspakket' blijkt geen drugs te bevatten (foto: Politie)

Waarom er ten minste twee pakketten vol suiker in de zee ronddobberden is onduidelijk. Ook de politie heeft nog geen idee wat de pakketten daar deden. "Je gaat meteen denken aan een grap", zegt een politiewoordvoerder.

Tegelijkertijd kan het ook gaan om drugssmokkelaars die elkaar oplichten met nepdrugs of om smokkelaars die bij het testen van nieuwe smokkelmethoden geen drugs willen gebruiken. Strandgangers die nog meer van zulke pakketten zien, worden verzocht dit te melden bij de politie.

Tussen de bananen en de kippenlevers

Dat de vinder meteen aan drugs dacht is niet gek, de afgelopen maanden zijn er een stuk of tien drugsvondsten gedaan die via de haven van Vlissingen vervoerd werden of zouden worden als ze niet al eerder werden onderschept door de douane. De drugs zaten verstopt tussen de bananen en in één geval ook tussen de kippenlevers.

Lees ook: