Goes stijgt naar tiende plek in ranglijst van economische toplocaties

Stadhuis van de gemeente Goes (foto: Omroep Zeeland)

Alle gemeenten in Nederland zijn op verschillende gebieden beoordeeld: het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van het aantal inwoners, het aantal startende bedrijven en het aantal soorten sectoren. In totaal scoort Goes een rapportcijfer van 7.86. Dat is ruim boven het nationaal gemiddelde van 6.5. Dat is volgens de gemeente Goes vooral te danken aan 'de kantorensector' en de regionale centrumfunctie die Goes vervult, vooral op het gebied van zorg, onderwijs en detailhandel.

Tholen is de hekkensluiter

De overige Zeeuwse gemeenten scoren minder goed op de indicatoren economie, demografie en werkloosheid en bijstand. De gemeenten Schouwen-Duiveland, Middelburg, Vlissingen, Sluis en Terneuzen zitten in de middenmoot. Zij zitten iets boven het landelijke gemiddelde. De gemeente Noord-Beveland zit daar net onder, daarna volgen Veere, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Hulst. Tholen is in Zeeland de hekkensluiter.

Het onderzoek Toplocaties wordt ieder jaar uitgevoerd. Terugkijkend naar het verloop van de Goese positie in de lijst was het niet alleen maar een aaneensluitend succesverhaal. Waar de Zuid-Bevelandse gemeente in 1996 nog op de 19e plek stond, daalde Goes in de loop der jaren naar nummer 56 in 2002. Maar na dat dieptepunt steeg Goes de afgelopen jaren tot nu dus de tiende plek in de ranglijst, op basis van cijfers over heel 2017.

Trots

De Goese wethouder van economische zaken Derk Alssema is trots dat zijn gemeente het zo goed doet in de ranglijst. "Goes is van oudsher een handelsstad. De centrale ligging en bereikbaarheid hebben dit altijd gestimuleerd. Het is mooi om te zien dat we voor zowel ondernemers als werknemers blijvend een aantrekkelijke plek zijn om te vestigen en te werken", aldus Alssema.

